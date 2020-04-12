Степан Мешьщиков заставляет бывшую жену найти работу и содержать детей

Алексей Вольцев

Развод Степана и Евгении закончился громким скандалом. В надежде удержать возлюбленного женщина даже притворилась беременной. А когда этот номер не сработал, она призналась, что не получает материальной поддержки от Меньщикова.

42-летний Степан Меньщиков разорвал отношения с Евгенией Шалаевой в 2018 году, прожив с бывшей избранницей семь лет. Причиной тому была измена экс-супруги. Несмотря на то, что пара официально рассталась, они продолжали жить вместе в течение года. Однако три месяца назад Степан улетел в отпуск, откуда вернулся уже с новой возлюбленной Ангелиной Монах.

Роман развивался стремительно: через месяц Ангелина уже забеременела, после чего Степан сделал женщине предложение руки и сердца. После свадьбы супруги отправились на проект «ДОМ-2», чтобы вновь строить отношения под прицелом камер.

Тем не менее, бывшую жену Меньщикова такой поворот событий не устроил. Евгения заявила, что, увлекшись избранницей, мужчина совершенно забыл о семейных обязанностях и перестал платить алименты. Сам шоумен не стал скрывать правды, он отметил, что Шалаевой пора начать зарабатывать деньги, ведь он уже и так достаточно сделал для наследников.

«Я устроил своих детей в садик. Я их прописал у себя в квартире в Ивантеевке. У них есть путевка в садик. Путевка в садик стоит пять тысяч рублей на каждого человека. Пусть отведет детей в садик и идет работать. И пусть покупает еду себе и детям наравне со мной», — высказался участник «ДОМа-2».

Напомним, что Евгения и Степан воспитывают двоих детей: сына Ивана и дочь Варвару. Несколько лет назад выяснилось, что первенца Шамаева родила не от мужа — мальчик появился на свет после случайной связи Евгении во время отпуска в Турции. Это и стало последней каплей в отношениях бывших супругов. Правда, отказываться от сына Меньщиков не стал и до сих пор считает его родным.

«Вижусь и с сыном, и с дочерью каждый день. Даже если я на гастролях в другом городе, то общаемся по видеосвязи. Это так трогательно и наивно, когда мне Ваня звонит и рассказывает местные новости о новых подарках или событиях дня. Дети не должны страдать из-за нашего развода», — делился ранее Степан.

У второй жены Меньщикова тоже есть дети — у Ангелины две взрослые дочери. Одна из наследниц Монах недавно стала мамой. «Доча рожала 30 часов, в итоге сделали кесарево сечение. Я с ней была на связи все это время, каждую ее схватку, действие, ощущения и переживания понимала. У меня вид как будто отмучились вместе», — рассказывала супруга шоумена.

К слову, именно Ангелина пытается уладить ситуацию между Степаном и Евгенией. Когда экс-супруги конфликтуют, Монах успокаивает их и предлагает договориться. Однако пока что они не слишком охотно идут на примирение.

Фото: Instagram