Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Страны ОПЕК+ договорились о сделке по нефти

Страны ОПЕК+ договорились о сделке по нефтиФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников агентства, речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне вместо ранее заявленных 10 миллионов баррелей. Таким образом Мексика обязуется сократить добычу всего на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч, как подразумевалось ранее.

При этом в Миннефти Кувейта уже официально подтвердили окончательное достижение соглашения. По словам представителя ведомства, сделка предполагает сокращение добычи с 1 мая.

Новое заседание стран группы ОПЕК+, посвященное заключению сделки по сокращению добычи нефти, началось вечером 12 апреля. Предыдущее заседание в формате ОПЕК+ состоялось 9 апреля. По его итогам 22 из 23 стран договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, затем — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев. При этом Мексика отказалась взять на себя предложенные обязательства, попытки убедить ее продолжились 11 апреля.

В России переговоры по нефтяной сделке уже признали состоявшимися. Страна пойдет на максимальное снижение добычи относительно всех участников соглашения, если считать от мартовских уровней. При этом в Кремле отказались считать соглашение своим поражением, поскольку в результате него выиграют все страны.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Умер известный борец за русские школы Латвии Юрий Петропавловский
Умер известный борец за русские школы Латвии Юрий Петропавловский
В России появилось официальное мобильное приложение для выхода из дома
В России появилось официальное мобильное приложение для выхода из дома
Появились подробности состояния Надежды Бабкиной
Появились подробности состояния Надежды Бабкиной
Ведущий «Модного приговора» рассказал о лечении от двусторонней пневмонии
Ведущий «Модного приговора» рассказал о лечении от двусторонней
Участница шоу «Холостяк» Настя Ковалева: «На свидании с Антоном очень смущалась»
Участница шоу «Холостяк» Настя Ковалева: «На свидании с Антоном очень
Маховик времени: Даша Жукова, Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак на открытии бутиков весной 2008 года
Маховик времени: Даша Жукова, Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак на
Волонтеры Победы запустили всероссийскую акцию ко Дню Космонавтики в новом формате
Волонтеры Победы запустили всероссийскую акцию ко Дню Космонавтики в
Страны ОПЕК+ договорились о сделке по нефти
Страны ОПЕК+ договорились о сделке по нефти
Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти
Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти
Число жертв коронавируса в США превысило 21,4 тысячи человек
Число жертв коронавируса в США превысило 21,4 тысячи человек
Новак оценил ситуацию с ценами на бензин в России
Новак оценил ситуацию с ценами на бензин в России

Топ на сегодня

США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время
ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

Еще по теме

Страны ОПЕК и другие экспортеры договорились сократить добычу нефти
Россия заявила о готовности сократить добычу нефти
ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки
ОПЕК и другие экспортеры нефти договорились о сокращении её добычи