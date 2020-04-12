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Страны ОПЕК+ достигли окончательной сделки по добыче нефти

Страны ОПЕК+ достигли окончательной сделки по добыче нефти
Страны ОПЕК+ достигли окончательной сделки по добыче нефти, сообщил представитель Эль-Кувейта.

Министр энергетики Кувейта назвал новое соглашение историческим, передает РИА Новости.

По его словам, сокращение добычи составит почти десять миллионов баррелей в сутки с 1 мая.


министерстве нефти Ирана, тем временем, уточнили, что участники альянса договорились о снижении на 9,7 миллиона баррелей за период май-июнь.

Мексика, из-за которой ОПЕК+ не мог прежде окончательно согласовать сделку, подтвердила свое участие в соглашении. Как было озвучено ранее, Мехико сократит производство на 100 тысяч баррелей, а США — на 300 тысяч, чтобы компенсировать обязательства мексиканской стороны. При этом, как отметил источник агентства, ясности по дальнейшему уменьшению производства Мексикой после июня нет. Собеседник подчеркнул, что стороны не обсуждали этот вопрос.

Всего ОПЕК+ подразумевает, что с начала мая добыча снизится с текущего уровня на 19 миллионов баррелей в сутки. Объемы учитывают других нефтедобытчиков, включая США, Канаду и Норвегию, добавил источник.

Ранее радио Sputnik сообщило о плюсах и минусах новой нефтяной сделки.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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