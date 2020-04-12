Светлана Лобода: «Хочется парня! Не исключаю, что нарожаю еще деток»
37-летняя Светлана Лобода давно мечтала больше времени уделять дочкам. По словам певицы, сейчас девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда очень рады, что звездной маме не нужно уезжать на гастроли и выступления. «Мой дом — моя крепость. Мне здесь очень хорошо. Мои дети сказочно счастливы, что я дома 24 часа в сутки. Такого в нашей жизни еще не было», — отметила артистка.
Светлана подчеркнула, что на самоизоляции отодвинула творчество на второй план. Целыми днями исполнительница играет и занимается с наследницами. Как призналась Лобода, ее дети абсолютные противоположности друг друга, поэтому певице приходится к каждой искать подход.
«Тильда — умная, с сильным характером. Она голубоглазая, с русыми волосами. Если чего-то ей хочется, то добивается этого. Не любит, когда ее ругают — сразу в слезы. С Евочкой такого не было. Она наоборот очень спокойная. Я кайфую, что у меня девочки. Хочется парня. Не исключаю, что нарожаю еще деток обязательно. Дети — лучшее, что есть от нас. Детей должно быть много», — разоткровенничалась Светлана.
Напомним, впервые экс-участница группы «ВИА Гра» стала мамой в 2011 году. Ева родилась от отношений Светланы Лободы с танцором Андреем Царем. Спустя три года после появления на свет наследницы супруги расстались. А младшую дочь певица до сих пор не представила публике — исполнительница скрывает лицо Тильды. По слухам, отцом второй наследницы является солист Rammstein Тилль Линдеманн. Сама же Светлана эти домыслы не комментирует. «Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт», — однажды проговорилась певица.
Немецкий вокалист также уклоняется от ответа. Поклонникам остается только гадать, действительно ли артистов связывают романтические чувства. «О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — заявлял Линдеманн.
Фото: Legion-Media, Instagram