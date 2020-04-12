Светлана Лобода: «Хочется парня! Не исключаю, что нарожаю еще деток»

Влада Некрасова

Светлана Лобода не привыкла выставлять личную жизнь напоказ. Однако певица рассказала, какими чертами характера обладают ее дочки. Также артистка призналась, что готова стать многодетной мамой.

37-летняя Светлана Лобода давно мечтала больше времени уделять дочкам. По словам певицы, сейчас девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда очень рады, что звездной маме не нужно уезжать на гастроли и выступления. «Мой дом — моя крепость. Мне здесь очень хорошо. Мои дети сказочно счастливы, что я дома 24 часа в сутки. Такого в нашей жизни еще не было», — отметила артистка.

Светлана подчеркнула, что на самоизоляции отодвинула творчество на второй план. Целыми днями исполнительница играет и занимается с наследницами. Как призналась Лобода, ее дети абсолютные противоположности друг друга, поэтому певице приходится к каждой искать подход.

«Тильда — умная, с сильным характером. Она голубоглазая, с русыми волосами. Если чего-то ей хочется, то добивается этого. Не любит, когда ее ругают — сразу в слезы. С Евочкой такого не было. Она наоборот очень спокойная. Я кайфую, что у меня девочки. Хочется парня. Не исключаю, что нарожаю еще деток обязательно. Дети — лучшее, что есть от нас. Детей должно быть много», — разоткровенничалась Светлана.

Напомним, впервые экс-участница группы «ВИА Гра» стала мамой в 2011 году. Ева родилась от отношений Светланы Лободы с танцором Андреем Царем. Спустя три года после появления на свет наследницы супруги расстались. А младшую дочь певица до сих пор не представила публике — исполнительница скрывает лицо Тильды. По слухам, отцом второй наследницы является солист Rammstein Тилль Линдеманн. Сама же Светлана эти домыслы не комментирует. «Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт», — однажды проговорилась певица.

Немецкий вокалист также уклоняется от ответа. Поклонникам остается только гадать, действительно ли артистов связывают романтические чувства. «О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — заявлял Линдеманн.

Фото: Legion-Media, Instagram