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Светлана Лобода о разводе Джигана и Оксаны Самойловой: "Бедный мальчик, жалко его семью"

Светлана Лобода о разводе Джигана и Оксаны Самойловой: "Бедный мальчик, жалко его семью"

На днях 37-летняя Светлана Лобода стала героиней онлайн-шоу "Удаленка, блин!" (карантинная версия YouTube-шоу "Алена, блин!") в инстаграме. В беседе с редактором издания Super! Аленой Жигаловой певица рассказала, как проходит ее карантин вместе с детьми, а также обсудила самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса.


Алена Жигалова и Светлана Лобода

Затронули Светлана и Алена и одну из самых обсуждаемых на сегодняшний день в интернете тем — громкий развод Джигана и матери его четверых детей Оксаны Самойловой. Лобода призналась, что с грустью следит за развитием этой истории, а также пожелала рэперу поскорее побороть свои зависимости:

Джиган — бедный мальчик, очень жалко его семью. Я была сильно удивлена этой истории. Мы часто пересекались, он казался парнем, который всегда настроен на музыку и карьеру. То, что произошло сейчас, — дикость. Это страшно. У них четверо детей. Можно только посочувствовать и пожелать ему выздоровления, послать тепло этим людям.


 



Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми

В разговоре с Аленой Жигаловой звезда обсудила и свою семью. Лобода рассказала, что не показывает лицо младшей дочери Тильды, потому что они еще слишком маленькая, а также призналась, что в будущем мечтает родить сына:

У меня есть определенные суеверия, организм молодой, незащищенный, у них своя аура, поэтому детки известных людей должны оставаться в тени своих родителей, по крайней мере первое время. Потом у них будет свой путь, они окрепнут, все смогут на них посмотреть. Конечно, хочется еще парня, пацана. Может, даже не одного. Я не исключаю, что нарожаю еще деток. Я считаю, что это лучшее, что остается после нас.


Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой

Светлана также рассказала, как проводит время на самоизоляции. День Лободы и ее дочерей начинается с вкусного завтрака, приготовленного няней. Потом каждый отправляется по своим делам — старшая дочь занимается гимнастикой и уроками, младшая играет, а сама Светлана занимается спортом и работает над новыми проектами.

Артистка призналась, что уже привыкла проводить время дома и вместе с дочками искренне наслаждается этими моментами. Лобода составила специальный график, по которому живет на карантине, — он помогает ей избежать хаоса в голове.


Светлана Лобода с дочерью Евой
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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