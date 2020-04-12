Свыше трех миллионов зрителей смотрели концерт Little Big в прямом эфире

Алексей Вольцев

Более трех миллионов человек смотрели концерт группы Little Big, который транслировался онлайн в "Яндекс.Эфире" в субботу.

"У нас первый раз такой концерт, это интересно... Спасибо за то, что смотрели эфир. Для нас это большая честь! Тем более эфир смотрело больше трех миллионов - это неслыханно! Спасибо вам за то, что подарили возможность выступать перед тремя миллионами", - сказал солист группы Илья Прусикин во время онлайн-выступления.

Кроме того, артист призвал поклонников соблюдать необходимые меры предосторожности, выходя из дома, не забывая про маски и перчатки. "Не хочется еще год или полгода сидеть на карантине", - добавил он.

Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В марте 2020 года стало известно, что она представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме. Ее видеоклип на песню "Uno" стал самым популярным на YouTube-канале конкурса. Позже "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса.