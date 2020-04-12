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Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт

Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсультФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Артистка находится в сознании. Отмечается, что у Булановой проблемы с сердцем. В медучреждении ей проведут полное обследование, в ходе которого будут установлены причины ухудшения самочувствия.

В феврале в сети появилось видео драки посетителей на выступлении Татьяны Булановой в Рязани. На нем запечатлено, как две женщины начинают потасовку под песню «Не плачь», а вскоре к ним присоединяются и другие присутствующие. Артистка при этом продолжает петь.

Как сообщает портал «Рязань. Инфо», драка произошла в ходе концерта «Легенды 80-х и 90-х». Буланова была приглашена в качестве специального гостя мероприятия.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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