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Телеведущая оставила секретное послание во время эфира и прослыла «сокровищем»

Телеведущая оставила секретное послание во время эфира и прослыла «сокровищем»Фото: @vicderbyshire

Телеведущая Виктория Дербишир (Victoria Derbyshire) во время эфира на BBC One оставила секретное послание телезрителям: на своей руке журналистка написала номер горячей линии для жертв домашнего насилия. На это обратило внимание издание Yahoo.

Дербишир перед началом трансляции опубликовала в Twitter фотографию ладони с подписью: «Горячая линия приняла на 25 процентов больше просьб о помощи на прошлой неделе. Во время карантина (введенного в Великобритании из-за распространения коронавируса — прим. "Ленты.ру") на 150 процентов повысилась посещаемость сайта для помощи пострадавшим от домашнего насилия. Горячая линия работает круглосуточно».

В комментариях к твиту пользователи поблагодарили Дербишир за то, что она обратила внимание на «действительно важную проблему», которая была спровоцирована введением карантина. Телеведущая прослыла героиней и «сокровищем» за свой поступок.

В апреле трендом в социальной сети TikTok стали снимки с якобы окровавленным лицом. Блогеры имитировали образы тюремных заключенных, обыгрывая таким образом самоизоляцию. Тренд также поддержал популярный американский бьюти-блогер Джеймс Чарльз (James Charles), за что был раскритикован подписчиками. Они посчитали неприемлемой эстетизацию насилия и неуважением к тем, кто его пережил.

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По материалам: lenta.ru

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