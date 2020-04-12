Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис

Вадим Карасев

Проблемы бывают в любых странах, а порой в целом мире. Несмотря на это, есть три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис. Астрологи расскажут, чему стоит у них поучиться и как они выживают в проблемные периоды.

В большинстве случаев непосредственная опасность исходит от недоброжелателей и просто негативных людей. Заговоры на защиту помогут избавиться от отрицательного влияния токсичных личностей, которые в проблемный период становятся еще опаснее.

Овен

Овны выживают за счет нерушимой веры в себя и большого оптимизма. Разумеется, они понимают всю сложность ситуации, но им не свойственно паниковать так, как другим. Они всегда остаются в полной боевой готовности и мыслят здраво.

Их оптимизм не заканчивается на словах «все будет хорошо» или «что бы ни происходило, все к лучшему». Они готовы к трудностям и неурядицам во всех сферах жизни. Если наступает полнейший хаос, они знают, как в нем выжить. Овны умеют абстрагироваться от ненужных мыслей, заставляя себя думать о хорошем.

Дева

Девы — самые мудрые люди, которые славятся тем, что у них всегда все под контролем. Это перфекционисты, сильно переживающие за свой успех и за обстановку вокруг них и их семьи. Они прекрасно понимают, что в условиях кризиса или глобальных перемен их влияние на ситуацию нулевое, поэтому фокусируются на сохранении того, что имеют.

Девы знают, что может наступить проблемный период, поэтому у них всегда наготове план «Б». Они очень ценят стабильность, поэтому умеют затягивать пояс потуже. Они любят и умеют экономить, а также крайне предусмотрительны и осторожны.

Водолей

Водолеи — генераторы уникальных идей. Это те самые люди, которые в кризис могут сколотить состояние. Они очень умны и хитры, что ставит их во главе пищевой цепочки во время войны, экономического кризиса, безработицы и так далее. Водолеи всегда найдут способ остаться на плаву.

Сначала они впадают в панику, но потом медленно начинают использовать это состояние себе во благо. Они начинают усиленно трудиться, подключая все внутренние ресурсы для достижения своих целей. Также их большим плюсом является умение быть лидерами, руководить большими группами людей. У них есть дар убеждения, которым могут похвастаться немногие Знаки Зодиака.