Турция «взаперти» после паники из-за внезапного комендантского часа

Лидия Мартынова

Турецкие граждане в основном соблюдают комендантский час, о котором власти внезапно объявили вечером в пятницу, 10 апреля, обязав жителей 31 провинции страны не выходить из дома в течение предстоящих 48 часов (11 и 12 апреля). О соблюдении жёсткого ограничения на передвижение граждан в субботу, 11 апреля, уведомило Министерство внутренних дел Турции, пишет издание Yeni Şafak.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, именно на это турецкое ведомство и его главу Сулеймана Сойлу множество турецких граждан, которых поддержала местная оппозиция, обрушились с критикой из-за провоцирования паники на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

«Почти все из 63—64 миллионов граждан в 31 провинции соблюдают комендантский час, оставаясь дома», — говорится в письменном заявлении МВД. Общее население Турции составляет около 82 млн человек, которые проживают в 81 провинции.

В министерстве также указали, что 2 756 человек, которые нарушили комендантский час с момента его вступления в силу с полуночи пятницы, были подвергнуты административному наказанию.

«Критические потребности, такие как снабжение населения хлебом, удовлетворяются группами социальной поддержки, местными администрациями и владельцами хлебобулочных предприятий», — говорится в сообщении.

Комендантский час вступил в силу в 00.00 по местному времени 11 апреля в городах Анкара, Адана, Анталья, Айдын, Балыкесир, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван и Зонгулдаг. В этих городах будут работать только фабрики по производству медицинских средств, больницы, аптеки, пекарни и продуктовые магазины. На улицу разрешается выходить только при смерти ближайших родственников и при наличии назначения для донорства крови, проинформировало ранее государственное информагентство Anadolu.

Почему именно 11 и 12 апреля правительство Турции решило «запереть» граждан 31 провинции дома, не поясняется. Решения о введении в стране чрезвычайного положения, к чему все последние недели призывала турецкая оппозиция, до сих пор не принято.

Согласно последним данным, в Турции подтверждено более 52 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 101 пациент с диагнозом Covid-19 скончался.

Напомним, власти Турции на этой неделе приступили к безвозмездной раздаче населению медицинских масок, на их продажу введён запрет. Был установлен также запрет на выход из дома для двух возрастных категорий граждан: в возрасте до 20 лет и старше 65 лет. В 30 крупных городах Турции и в провинции Зонгулдаг на северо-западе страны запрещается выход на улицу жителям, родившимся после 1 января 2000 года. Ранее запрет распространялся лишь на граждан в возрасте 65 лет и старше.

Турция остановила 28 марта всё междугороднее железнодорожное сообщение в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом. За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Закрыты все учебные заведения, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные матчи.