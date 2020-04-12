Участница шоу «Холостяк» Настя Ковалева: «На свидании с Антоном очень смущалась»

Анастасия Иванова

Одна из претенденток на сердце стоматолога выбрала особенную тактику на проекте «Холостяк». Для многих других участниц Настя стала серьезной соперницей, но у нее уже сдают нервы от напряжения, и даже потребовалась помощь психолога.

Модель не говорила близким о своем участии в телепроекте, поэтому для них стало сюрпризом ее появление на экране. Но семье понравилось шоу, они следят за ним и очень болеют за Настю.

Ковалева стала проявлять себя лишь в последних сериях «Холостяка». Несколько серий назад она настояла на том, чтобы Антон выпроводил из проекта девушек, устроивших шутку с письмом для Алиши Азаматовой — инцидент довел последнюю до срыва. Одну из виновниц Арину Макарову Криворотов действительно отправил домой, а Лизу Адаменко в очередной раз простил.

«Мне сложно судить о своем поведении. Мне говорят, что у меня достаточно жесткий характер. Сама бы я так не сказала, я человек настроения. Хотя могу и поспорить. Но это редко приводит к каким-то серьезным конфликтам», — рассуждает модель.

Несмотря на все трудности, Настя не намерена сдаваться. Она знает, что у нее есть серьезные конкурентки, которые проводили с Антоном немало времени наедине. «Если говорить о моих соперницах, то они, пожалуй, меняются каждый день. Но все же главными остаются Барбара и Даша», — отметила девушка.

Впрочем, именно Ковалеву стоматолог позвал на личную встречу одной из первых. И она была рада отправиться с ним на свидание, ведь Антон сразу произвел на нее приятное впечатление.

«Он — симпатичный, умный парень. По-моему, отличное комбо. Оставшись с ним вдвоем, я, конечно, смущалась, несмотря на то, что Антон очень легок в общении. Но когда тебе нравится человек, это происходит непроизвольно», — говорит Настя «СтарХиту».

При этом Настя не готова отказаться от модельной карьеры ради парня, который требовал бы этого. Сейчас ее востребованность растет, она много снимается для глянца.

Что касается былых отношений, то Ковалева признается, что ранее у нее случился продолжительный роман с очень взрослым мужчиной.

«Мои самые долгие отношения длились без малого три года. Расстались, потому что он был на 12 лет старше. Я просто, наверное, была не готова ко всему этому семейному быту, который стал накрывать нас», — признается девушка.

Фото: пресс-служба