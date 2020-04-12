Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали восемь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "восемь раз нарушили режим прекращения огня".

"Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев", - отмечается в сообщении.


ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Европа задумалась о закрытии границ до осени
Европа задумалась о закрытии границ до осени
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Врач развеял миф о масках
Врач развеял миф о масках
Британские ученые гадают, зачем в древности раскрашивали страусиные яйца
Британские ученые гадают, зачем в древности раскрашивали страусиные
Вашингтон угрожает Эр-Рияду последствиями, если добыча нефти не снизится
Вашингтон угрожает Эр-Рияду последствиями, если добыча нефти
Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан
Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан
Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки
Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери крови
Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери
Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад
Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
Оценены последствия пандемии коронавируса
Оценены последствия пандемии коронавируса

Топ на сегодня

В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Ракету «Циркон» планируют поставить на вооружение в 2022 году
Ракету «Циркон» планируют поставить на вооружение в 2022 году

Еще по теме

Украинские силовики заявляют о 37 обстрелах их позиций в Донбассе за сутки - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Украинские силовики обвинили ополченцев в 17 обстрелах в Донбассе за сутки - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Два украинских силовика погибли из-за неосторожного обращения с оружием
Басурин: ВСУ выпустили за сутки более 600 мин и снарядов