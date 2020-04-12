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Умер Александр Тимофеевский

Умер Александр Тимофеевский

Александр Александрович Тимофеевский ушел из жизни. Ему был 61 год. Об этом сообщила писательница Татьяна Толстая в своем Facebook.

Александр Тимофеевский родился 14 августа 1958 года в Москве. С 1980 по 1985 годы учился во ВГИКе на киноведческом факультете. Работал в «Коммерсанте», было одним из создателей газеты «Русский телеграф» и шеф-редактором журнала «Русская жизнь».

Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слезы! А мои уж не утрешь.

Опубликовано Татьяна Н. Толстая Суббота, 11 апреля 2020 г.

Его статьи выходили в ведущих российских изданиях, которые сложно перечислить в одном абзаце. В 2017 году вышел сборник его работ «Весна Средневековья», в него вошли статьи о кино и общественно-политических событиях, написанные с 1988 по 2004 год. 

В 2003 году Тимофеевский (вместе с Авдотьей Сминовой и Татьяной Толстой) был спичрайтером у Анатолия Чубайса, с которым познакомились еще в 1999 году во время работы в штабе Кириенко.

Сложно в краткой биографии указать все, и тем более – рассказать о его вкладе, о его влиянии на умы, и тем более – о том, кем он был для друзей и родных.

Полит.ру скорбит. Редакция выражает свои соболезнования всем друзьям и близким.

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По материалам: polit.ru

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