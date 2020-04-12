Умер известный борец за русские школы Латвии Юрий Петропавловский

Анастасия Иванова

В правлении партии «Русский союз Латвии» корреспонденту ИА Newstes сообщили, что вчера, 11 апреля 2020 года, на 66 году жизни скончался сопредседатель РСЛ Юрий Алексеевич Петропавловский.

«Он был волевым человеком, обладавшим высочайшим интеллектом и энциклопедическими знаниями, незаурядной личностью, оказавшей влияние на политические процессы и судьбы людей. Несмотря на тяжёлую болезнь, Юрий до последних дней, пока мог, выполнял профессиональный и общественный долг, принимал участие в жизни партии. Юрий Петропавловский окончил Латвийскую академию художеств по специальности графический дизайн и визуальная реклама, имел патенты за образцы дизайна. Занимался разработками продукции латвийской электронной промышленности, позже — организацией рекламных кампаний для крупных предприятий. В последние 25 лет раскрылся его талант яркого политика и политтехнолога», — рассказали коллеги и сопартийцы умершего.

По их словам, Юрий Петропавловский глубоко понимал процессы, происходящие в обществе, хорошо ориентировался в истории, философии, психологии, владел языками. «Он состоялся в качестве одного из лидеров „Школьной революции“ 2003−2004 годов. В те годы Юрий Алексеевич смог сплотить русских журналистов и издателей Латвии на единой платформе защиты русского образования. Он вёл предвыборные кампании партий ЗаПЧЕЛ и „Русского союза Латвии“, налаживал сотрудничество с региональными партиями Евросоюза. Юрия Петропавловского лично знало много людей разных поколений. Его высоко ценили за способность ярко и точно формулировать смыслы, отстаивать ценности, вести за собой», — отмечают в партии.

«За это же его боялись конкуренты и идейные враги. Юрий Петропавловский стал первым (и пока единственным) латвийцем, которому специальным решением правительства было отказано в получении латвийского гражданства. Хотя всем критериям он, безусловно, отвечал. До конца жизни он оставался негражданином Латвийской Республики, не мог голосовать и быть избранным — но его идеи и установки оказали большее влияние на историю, чем суммарное воздействие его противников. Юрий Петропавловский останется для русских Латвии, для нашей партии, для его товарищей и друзей — человеком действия, защитником ценностей, примером в постановке и достижении целей: установления справедливости и равноправия в обществе», — заключают в РСЛ.

«Я не верю, что это может быть правдой… Это большая утрата для всех нас, друзья. Людей, которые без всякого расчёта вкладывали душу и здоровье в дело защиты наших базовых ценностей, были единицы. На пальцах одной руки пересчитать таких Человечищ! А теперь их стало сразу намного меньше. Латвия осиротела. Безусловно Честный и Порядочный Человек отошёл ко Господу… Скорблю и плачу… Господи, упокой душу новопреставленного Юрия во Царствии Твоем! Укрепи и помилуй его близких и всех нас», — пишет в соцсети Facebook русская активистка из Риги Надежда Лосева.

«Вот же ещё одна незадача…:'(Последнее долгое время мы разошлись с Юрой, но был длительный период, когда — при некотором несовпадении достаточно многих позиций — были не разлей вода, и даже задумали (и чуть ли не осуществили!) авантюру по организации приезда в Ригу Led Zeppelin почти в оригинальном составе (с младшим Бонэмом на барабанах). Он был величиной и мыслителем нашей мини-эпохи, и без него РСЛ будет трудно что-то выиграть, если совсем не невозможно… И он, вероятно, был самым русским (во всех смыслах!) во всём РСЛ, говорю это без иронии и с грустью… Мир твоему праху, дружище, может, это и правильно, что ты остановил эту планету и сошёл, но как всё же не вовремя: она и так становилась плоховата, а без тебя стала ещё хуже…», — рассказал редактор рижской газеты «Сегодня» Сергей Тыщенко.

«Случилось большое горе. Из жизни ушел Юрий Петропавловский. Человек, которого смело могу назвать своим учителем. Просто нет слов. Знал про его болезнь, но казалось, что огромная жизненная сила позволит выстоять. Видимо, понесенные им недавно потери самых близких людей слишком глубоко подкосили здоровье. Мне будет очень не хватать этого человека, его уверенности, рассуждений и колоссальной силы духа. Самые искренние соболезнования родным и всем, кто считал его близким», — отмечает член «Русского союза Латвии» социальный психолог Виктор Ёлкин.

«Скончался Юрий Алексеевич Петропавловский, сопредседатель ЗаПЧЕЛ/РСЛ… Многое было. В 2004—2005 году длинные обсуждения в кафе напротив ул. Стабу в Риге, где тогда был Штаб защиты русских школ. При его комплекции завораживал его удивительный баритональный бас. Склонность к здоровым авантюрам. Предпоследняя наша встреча произошла на заседании правления РСЛ, где в курилке он, посмотрев на меня, вспомнил об уходе из жизни супруги. То был удар для него — все на это указывало. Такой грусти в глазах у этого, казалось бы, железобетонного человека, я ещё не видел. А последняя встреча — он, оправившись от одного удара судьбы и будучи уже сам тяжело больным, распекал меня на правлении партии „за бонапартизм“. Мы после этого потом вместе опять курили — и мне он был глубоко симпатичен своей незыблемостью, способностью при всей внешней жёсткости пояснить причину. Смерть Юрия Алексеевича — тяжёлая утрата. Ведь уходят мастодонты, а таких более не будет…», — считает русский политик из Даугавпилса Юрий Зайцев.