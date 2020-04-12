Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младший

Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младшийАлександр Тимофеевский-младшийФото: Facebook

Российский публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший умер на 62-м году жизни. Он скончался на даче в Подмосковье в субботу, 11 апреля. Об этом сообщила писательница Татьяна Толстая на своей странице в Facebook.

«Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слезы! А мои уж не утрешь», — написала Толстая. Причина смерти не сообщается.

Тимофеевский — автор статей и эссе о политике, кино и культуре. В 1985 году он окончил киноведческий факультет ВГИКа. Работал в «Коммерсанте», возглавлял журнал «Русская жизнь», писал для изданий «Искусство кино», «Сноб» и газеты «Известия». Также его рецензии публиковались на сайте «Кинопоиска».

Его отец — Александр Павлович Тимофеевский — советский и русский писатель, поэт и сценарист, редактор. Тимофеевскому-старшему 86 лет. Он является автором текста к песне «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…».

Ранее 11 апреля сообщалось, что политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни от инсульта. Он умер 9 апреля в Лондоне. Некрасов является правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младший
Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младший
Турция «взаперти» после паники из-за внезапного комендантского часа
Турция «взаперти» после паники из-за внезапного комендантского часа
В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы
В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов из-за коронавируса
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов из-за коронавируса
Умер Александр Тимофеевский
Умер Александр Тимофеевский
Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы
Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы
Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл помирились
Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл помирились
Дмитрий Рогозин и Илон Маск вступили в заочную дискуссию о демпинге SpaceX
Дмитрий Рогозин и Илон Маск вступили в заочную дискуссию о демпинге
Лунный день сегодня 12 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 12 апреля 2020 года
Что послушать на карантине: новые песни известных исполнителей
Что послушать на карантине: новые песни известных исполнителей

Топ на сегодня

Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G
В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G

Еще по теме

Умер Александр Тимофеевский
Поэт и издатель Александр Шаталов скончался в Москве
Писатель Александр Образцов скончался в Петербурге
Умер актер Дмитрий Мирон