Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией

Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией

Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в качестве дружественной помощи народу Белоруссии маски, перчатки, защитные костюмы. Об этом сообщает информагентство «Дунё».

«В состав груза, сформированного МЧС Узбекистана, вошли медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения, необходимые для борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Груз будет доставлен в Минск самолетом Министерства обороны Узбекистана.

В Узбекистане насчитывается 767 заболевших коронавирусом, зафиксировано четыре летальных случая, 42 человека выздоровели.

Напомним, в Белоруссии по состоянию на 10 апреля умерли 19 человек с коронавирусом. Минздрав республики заявляет, что «увеличение числа заболевших Covid-19 поступательное и контролируемое».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Врач развеял миф о масках
Врач развеял миф о масках
Британские ученые гадают, зачем в древности раскрашивали страусиные яйца
Британские ученые гадают, зачем в древности раскрашивали страусиные
Вашингтон угрожает Эр-Рияду последствиями, если добыча нефти не снизится
Вашингтон угрожает Эр-Рияду последствиями, если добыча нефти
Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан
Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан
Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки
Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери крови
Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери
Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад
Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
Оценены последствия пандемии коронавируса
Оценены последствия пандемии коронавируса
Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Givenchy
Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Givenchy

Топ на сегодня

В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
Назван самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России
Назван самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

Еще по теме

Смертность от Covid-19 в постсоветских странах в 5 раз ниже, чем по миру
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло до 534
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
В Узбекистане выявили контактировавших с заболевшей коронавирусом