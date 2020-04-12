Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией

Лидия Мартынова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в качестве дружественной помощи народу Белоруссии маски, перчатки, защитные костюмы. Об этом сообщает информагентство «Дунё».

«В состав груза, сформированного МЧС Узбекистана, вошли медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения, необходимые для борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Груз будет доставлен в Минск самолетом Министерства обороны Узбекистана.

В Узбекистане насчитывается 767 заболевших коронавирусом, зафиксировано четыре летальных случая, 42 человека выздоровели.

Напомним, в Белоруссии по состоянию на 10 апреля умерли 19 человек с коронавирусом. Минздрав республики заявляет, что «увеличение числа заболевших Covid-19 поступательное и контролируемое».