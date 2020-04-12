Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Азербайджане назвали время нового заседания ОПЕК+

В Азербайджане назвали время нового заседания ОПЕК+
Новое заседание ОПЕК+ состоится в воскресенье, в режиме онлайн, заявила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

"Сегодня в 20.00 по бакинскому времени (19.00 мск) министры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, встретятся в режиме онлайн. Встреча является частью консультаций по вопросам, возникшим на Девятом совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. На встрече под председательством министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана, и сопредседательством российского министра энергетики Александра Новака примут участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, которые принимают участие в Декларации о сотрудничестве", - сообщила она.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Популярный российский комик ответил на упреки в «дебилизации населения»
Популярный российский комик ответил на упреки в «дебилизации
Черногорская полиция задержала митрополита Амфилохия
Черногорская полиция задержала митрополита Амфилохия
В Азербайджане назвали время нового заседания ОПЕК+
В Азербайджане назвали время нового заседания ОПЕК+
Шнуров в стихах сравнил «старенький зад» Собчак с сухофруктом
Шнуров в стихах сравнил «старенький зад» Собчак с сухофруктом
Сотни москвичей оштрафовали за нарушение социальной дистанции за сутки
Сотни москвичей оштрафовали за нарушение социальной дистанции за сутки
Степан Мешьщиков заставляет бывшую жену найти работу и содержать детей
Степан Мешьщиков заставляет бывшую жену найти работу и содержать детей
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
Свыше трех миллионов зрителей смотрели концерт Little Big в прямом эфире
Свыше трех миллионов зрителей смотрели концерт Little Big в прямом
Директор попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее состоянии
Директор попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее состоянии
В Сербии растет уровень доверия к президенту Вучичу
В Сербии растет уровень доверия к президенту Вучичу
Голикова: Что делать с карантином, станет понятно 14—16 апреля
Голикова: Что делать с карантином, станет понятно 14—16 апреля
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек

Топ на сегодня

США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с
ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

Еще по теме

Следующая встреча ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдет 25-26 ноября
ОПЕК на следующей неделе разошлет приглашения на новую техническую встречу
Министр энергетики РФ встретится в Стамбуле с коллегами из ОПЕК
Новак поучаствует в консультациях ОПЕК 10 декабря в Вене, сообщил источник