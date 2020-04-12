В Азербайджане назвали время нового заседания ОПЕК+

Влада Некрасова

Новое заседание ОПЕК+ состоится в воскресенье, в режиме онлайн, заявила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

"Сегодня в 20.00 по бакинскому времени (19.00 мск) министры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, встретятся в режиме онлайн. Встреча является частью консультаций по вопросам, возникшим на Девятом совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. На встрече под председательством министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана, и сопредседательством российского министра энергетики Александра Новака примут участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, которые принимают участие в Декларации о сотрудничестве", - сообщила она.