В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25 объектов
За неделю в Белграде и близлежащих населенных пунктах сводный отряд Минобороны РФ провел дезинфекцию 25 медицинских объектов в связи с коронавирусом. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде.
Ранее была проведена санитарная обработка 13 городских и районных поликлиник Белграда, где осуществляется диагностика пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Российские врачебно-сестринские бригады также провели оценку санитарно-эпидемиологической обстановки и оказали методическую помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских учреждениях 15 сербских городов и населенных пунктов.