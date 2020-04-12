В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25 объектов

Лидия Мартынова

За неделю в Белграде и близлежащих населенных пунктах сводный отряд Минобороны РФ провел дезинфекцию 25 медицинских объектов в связи с коронавирусом. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде.

«Сводным отрядом Минобороны России за неделю пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция на 25 медицинских объектах в столице и близлежащих населенных пунктах. Обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тыс. кв. м и более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тыс. кв. м», — сказано в релизе.

Ранее была проведена санитарная обработка 13 городских и районных поликлиник Белграда, где осуществляется диагностика пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Российские врачебно-сестринские бригады также провели оценку санитарно-эпидемиологической обстановки и оказали методическую помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских учреждениях 15 сербских городов и населенных пунктов.

«В связи со сложной обстановкой в городах на юге Сербии две медицинские бригады и одна группа специалистов РХБ защиты со специальной техникой передислоцированы в город Ниш. Перед военнослужащими стоит задача по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах», — отмечается в сообщении.