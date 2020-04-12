Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25 объектов

В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25 объектов

В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25 объектов

За неделю в Белграде и близлежащих населенных пунктах сводный отряд Минобороны РФ провел дезинфекцию 25 медицинских объектов в связи с коронавирусом. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде.

«Сводным отрядом Минобороны России за неделю пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция на 25 медицинских объектах в столице и близлежащих населенных пунктах. Обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тыс. кв. м и более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тыс. кв. м», — сказано в релизе.

Ранее была проведена санитарная обработка 13 городских и районных поликлиник Белграда, где осуществляется диагностика пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Российские врачебно-сестринские бригады также провели оценку санитарно-эпидемиологической обстановки и оказали методическую помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских учреждениях 15 сербских городов и населенных пунктов.

«В связи со сложной обстановкой в городах на юге Сербии две медицинские бригады и одна группа специалистов РХБ защиты со специальной техникой передислоцированы в город Ниш. Перед военнослужащими стоит задача по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах», — отмечается в сообщении.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Битва платьев: Леа Сейду против Галь Гадот
Битва платьев: Леа Сейду против Галь Гадот
Путин анонсировал новые переговоры по нефти
Путин анонсировал новые переговоры по нефти
В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25 объектов
В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25
Эпидемиолог указал, когда в мире наступит "точка перелома" пандемии
Эпидемиолог указал, когда в мире наступит "точка перелома" пандемии
Вход Господень в Иерусалим 12 апреля 2020 года
Вход Господень в Иерусалим 12 апреля 2020 года
Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года
Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии
Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 апреля
Европа задумалась о закрытии границ до осени
Европа задумалась о закрытии границ до осени
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Врач развеял миф о масках
Врач развеял миф о масках

Топ на сегодня

США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача

Еще по теме

Российские врачи осмотрели пациентов больницы города Чуприя в Сербии
Российские военные медики начали прием больных в итальянском Бергамо
Борцы со смертью и «подарки шайтана»: Русские военные в Дейр Зоре — репортаж «РВ» (ФОТО)
ВКС РФ совершили в Сирии более 400 вылетов за неделю