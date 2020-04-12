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В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов из-за коронавируса

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов из-за коронавируса
Запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, ржи и риса, начал действовать с 12 апреля, соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял ранее, 31 марта, в свете пандемии нового коронавируса.

В перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, вошли репчатый лук, чеснок, репа, рожь и рис (за исключением риса из Казахстана). Также ограничительная мера распространяется на гречиху, просо, крупу и муку грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, соевые бобы, семена подсолнечника и готовые пищевые продукты из гречки.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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