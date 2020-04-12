В Италии число скончавшихся от коронавируса за сутки составило 431

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии за сутки выявлены 1 984 новых больных COVID-19, сообщил в воскресенье вечером руководитель службы гражданской защиты Анджело Боррелли в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал RaiNews24. В настоящий момент, отметил он, в стране насчитывается 102 253 инфицированных.

В больницах с симптомами заболевания проходят лечение 27 847 человек. Число нуждающихся в интенсивной терапии также уменьшилось за сутки на 38 и теперь составляет 3 343 (-1,1%). 71 063 носителя вируса, не имеющие выраженных симптомов, помещены на домашний карантин.

За день поправились 1 677 человек. Общее же число выздоровевших теперь составляет 34 211.

Число умерших носителей коронавируса составило 431. Жертвами COVID-19 в Италии уже стали 19 899 человек.

С начала эпидемии в стране были заражены коронавирусом порядка 156 363 человек, включая выздоровевших и умерших.