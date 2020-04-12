В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России

Анастасия Иванова

За последние сутки в Шанхае и в приграничной провинции Хэйлунцзян у 72 граждан КНР, которые прибыли из России, выявили коронавирусную инфекцию, следует из сообщения местных властей.

Согласно данным комитета по вопросам здравоохранения Шанхая, COVID-19 выявлен у 51 гражданина, которые 10 апреля вылетели из России на одном рейсе и прибыли в международный аэропорт Пудун. В связи с тем, что у них были симптомы, по прибытии их немедленно доставили в медучреждение, где им поставили диагноз коронавирусная инфекция.