В Конго обстреляли пассажирский самолет Air France

Лидия Мартынова

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France, который прибыл в Конго для вывоза французских граждан на родину из-за коронавируса, был обстрелян в аэропорту города Пуэнт-Нуар, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей авиакомпании и источники.

"Air France подтверждает, что ночью 11 апреля принадлежавший авиакомпании Airbus A330 был поврежден из-за инцидента в аэропорту Пуэнт-Нуар", - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что в момент обстрела самолет находился на стоянке и на борту не было ни экипажа, ни пассажиров. Источник сообщил агентству, что на фюзеляже самолета были видны отверстия от пуль. Он добавил, что выстрелы были совершены из автомата Калашникова.

Париж был запланирован на воскресенье, но теперь рейс отложен на 24 часа для подготовки нового воздушного судна. Поврежденный самолет заменят лайнером Boeing 777-200, который прибудет в Республику Конго из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Обратный рейс в Париж состоится в понедельник утром.