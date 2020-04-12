В Кремле назвали сделку по нефти состоявшейся

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Михаил Метцель / ТАССПродолжение: Россия отказалась признавать поражение в сделке ОПЕК+

Сделку по нефти, согласованную накануне в ходе переговоров стран ОПЕК и других экспортеров, включая Россию, в Кремле считают состоявшейся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, глава государства Владимир Путин доволен достигнутой договоренностью. В Кремле уверены, что договор сумеет стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей.

Соглашение стало компромиссом 22 стран, принимавших участие в переговорах, но после присоединения Мексики к итоговому документу, подчеркнул Песков, можно говорить о компромиссе 23 стран.

По условиям соглашения, Россия и Саудовская Аравия с мая снизят добычу до 8,5 миллиона баррелей в сутки. Если считать от мартовских уровней, то российские компании взяли на себя максимальные, по сравнению с партнерами по договору, обязательства.

В последний раз меньше 8,5 барреля в России добывали в 2003 году. Такое сокращение продлится в течение двух месяцев, после чего добыча должна возрасти до 9 миллионов баррелей. Спустя полгода и на следующие 16 месяцев ее можно будет поднять до 9,5 миллионов.