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В Кремле предрекли ценовой хаос без сделки ОПЕК+ по нефти

В Кремле предрекли ценовой хаос без сделки ОПЕК+ по нефтиФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мировую экономику ждет ценовой хаос, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не будет заключена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», — предрек представитель Кремля.

По словам Пескова, заключение подобного соглашения необходимо всему миру, в том числе и США. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, американскому президенту Дональду Трампу в условиях предвыборной гонки чрезвычайно важно избежать банкротства добывающих сланцевую нефть компаний, поскольку они привели бы к массовым увольнениям, а следовательно, сказались бы на его рейтинге.

Ранее Песков уже отмечал, что считает, что в сделке ОПЕК+ нет проигравших. По его словам, от соглашения выигрывают и страны-производители нефти, и страны, ее потребляющие, и мировая экономика в целом.

9 апреля по итогам заседания в формате ОПЕК+ 22 из 23 стран договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, после — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев. Соглашение вступает в силу 1 мая. При этом Мексика отказалась взять на себя предложенные обязательства, попытки убедить ее продолжились 11 апреля. Ожидается, что новая встреча ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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