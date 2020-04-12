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В московских храмах проведут неделю служб без прихожан

В московских храмах проведут неделю служб без прихожанФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В московских храмах проведут неделю служб с 12 по 19 апреля без прихожан. Об этом сообщил митрополит Воскресенский, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси Дионисий. Его письмо опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Решение было принято после получения предписания главного санитарного врача столицы Елены Андреевой. Она призвала обеспечить «временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по городу Москве». Исключение составляют священнослужители и те, чье присутствие необходимо для совершения богослужений. Также храмы могут посещать лица, обеспечивающие «функционирование культовых зданий» и проведение онлайн-трансляций богослужений.

По благословению Патриарха Кирилла, настоятелям приходов и подворий, наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей Москвы и Московской области надлежит исполнить вышеуказанное предписание, уточняется на сайте РПЦ.

1 апреля Патриарх Кирилл призвал молиться дома. Российские телеканалы вели онлайн-трансляцию принесения чудотворной иконой «Умиление» в Богоявленский Елоховский кафедральный собор в Москве.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Свыше тысячи человек излечились, 120 человек умерли. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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