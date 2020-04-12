В Москве появились мошенники, оформляющие поддельные пропуска
Власти Москвы предупреждают о мошенниках, которые предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу в социальных сетях. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.
Как сообщало ИА Newstes , представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что рост заболевамости коронавирусом в Москве — результат «расслабленного поведения жителей города» за последние десять дней.
За псоледни сутки в Москве зафиксировали 1 306 случаев заражения коронавирусом, всего в столице более 10,1 тыс. случаев заражения. Выздоровели 188 человек, умерли 14. При этом 45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет, почти 5% из них — старше 80 лет. 3,5% среди заболевших — дети.