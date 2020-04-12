В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз. Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний страдал гипертонией.

Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 82.

Ранее сообщалось, что в Курской области умер первый пациент с коронавирусом. Женщина, которая находилась на лечении в инфекционной больнице имени Семашко, скончалась в результате внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

Согласно последним данным, общее число заразившихся в России увеличилось до 15 770. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 1306. Всего в мире зафиксировано 1,8 миллиона зараженных, 113,2 тысячи смертельных случаев и 420 тысяч выздоровлений.