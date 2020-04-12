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В Москве уточнили, какие специалисты продолжат работать при ужесточении режима самоизоляции

В Москве уточнили, какие специалисты продолжат работать при ужесточении режима самоизоляции

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Московский экономический штаб разъяснил указ мэра Москвы Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий с 13 по 19 апреля, сообщает РИА «Новости».

«На местах смогут находиться специалисты, поддерживающие процессы, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей (например, откачка воды из котлованов). Также на работу будут выходить сотрудники, которые охраняют ключевые предприятия или объекты», — цитирует агентство сообщение штаба. 

При этом заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов разъяснил, что в первую очередь, речь идет о стройках, передаёт ТАСС. Продолжать строительные работы в полном объёме будут только на медицинских и транспортных объектах, добавил он.

«Все остальные стройки будут заморожены, но их необходимо продолжать охранять и эксплуатировать, в частности, контролировать состояние коммуникаций, временных сооружений, противопожарных систем — все это залог безопасности граждан и окружающей застройки», — сказал Ефимов.

Ранее «Парламентская газета» разъяснила подробности ужесточения режима самоизоляции с 13 по 19 апреля в Москве, о котором заявил мэр города Сергей Собянин. Со следующей недели в городе будет постепенно введён пропускной режим, будет ограничена работа предприятий, приостановлены строительные работы, каршеринг. Аналогичные ограничения также будут введены и в Московской области.

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По материалам: pnp.ru

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