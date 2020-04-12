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В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За прошедшие сутки в Москве скончались десять человек с двусторонней пневмонией и диагнозом коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умершие были в возрасте 39 до 90 лет. Они все имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта и атеросклероз. При этом 39-летний пациент также страдал гипертонией.

В России за прошедшие сутки количество заражённых коронавирусом нового типа увеличилось на 2 186 и сейчас составило 15 770 человек в 82 регионах страны. Выздоровел на данный момент 1 291 человек, 130 человек умерли

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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