В Подмосковье число выздоровевших от коронавируса достигло 75 человек
Сегодня, 06:28 Влада Некрасова
Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье достигло 75 человек, всего в регионе 1082 заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 человек. Выздоровели и выписались 75 человек", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 152 человека.
По материалам: ria.ru