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В Подмосковье число выздоровевших от коронавируса достигло 75 человек

В Подмосковье число выздоровевших от коронавируса достигло 75 человек
Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье достигло 75 человек, всего в регионе 1082 заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 человек. Выздоровели и выписались 75 человек", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 152 человека.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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