В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Альтернативы нет
"Хотя Украина официально прекратила импорт российского сырья в ноябре 2015 года, это не означает полную независимость страны от природного газа, добываемого в России, так как он импортируется обратно из ЕС", — указывают авторы доклада.
С 2016-го газ поступал из Словакии (в среднем 8,7 миллиарда кубометров в год), Венгрии (2,7 миллиарда) и Польши (1,1 миллиарда).
"Природный газ, получаемый Украиной от европейских компаний, таких как DXT, RWE или PGNiG, — фактически российский, — продолжают аналитики. — Таким образом, окончательной энергетической независимости можно добиться только созданием нового источника поставок, например транзита через Польшу американского сырья".
Как отмечают польские эксперты, "росту производства СПГ в США способствует формальная и неформальная государственная поддержка, в том числе и дипломатическая, что в полной мере относится к возможным поставкам на Украину".