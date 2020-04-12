Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Подписанное в прошлом месяце соглашение о поставке на Украину шести-восьми миллионов кубометров американского газа в год не сможет действовать как минимум до 2025 года. Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей. Что на самом деле кроется за мартовской украинско-американской сделкой — в материале РИА Новости.

Альтернативы нет

"Хотя Украина официально прекратила импорт российского сырья в ноябре 2015 года, это не означает полную независимость страны от природного газа, добываемого в России, так как он импортируется обратно из ЕС", — указывают авторы доклада.


С 2016-го газ поступал из Словакии (в среднем 8,7 миллиарда кубометров в год), Венгрии (2,7 миллиарда) и Польши (1,1 миллиарда).


"Природный газ, получаемый Украиной от европейских компаний, таких как DXT, RWE или PGNiG, — фактически российский, — продолжают аналитики. — Таким образом, окончательной энергетической независимости можно добиться только созданием нового источника поставок, например транзита через Польшу американского сырья".

Как отмечают польские эксперты, "росту производства СПГ в США способствует формальная и неформальная государственная поддержка, в том числе и дипломатическая, что в полной мере относится к возможным поставкам на Украину".

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Вслед за Бабкиной: в Москве госпитализирован историк моды Васильев
Вслед за Бабкиной: в Москве госпитализирован историк моды Васильев
Роухани: Иран справляетсяс коронавирусом лучше, чем Европа
Роухани: Иран справляетсяс коронавирусом лучше, чем Европа
Евросоюз отреагировал на призыв крымчан в армию
Евросоюз отреагировал на призыв крымчан в армию
Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции
Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 71 тысячу
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 71 тысячу
Сменился владелец Сбербанка
Сменился владелец Сбербанка
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
В Германии впервые число вылечившихся от коронавируса превысило число зараженных
В Германии впервые число вылечившихся от коронавируса превысило число
Основатель «Хора Турецкого» собрался на Марс
Основатель «Хора Турецкого» собрался на Марс
Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире

Топ на сегодня

США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента

Еще по теме

"Укртрансгаз" сообщил, что потребление газа на Украине упало на 4%
Украина импортировала рекордное количество газа из Словакии
Украина приостановила закупку газа у Венгрии
Польша спасет Украину газом из США и попадет в зависимость от России