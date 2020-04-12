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В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек

В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
Пациент инфекционного госпиталя в Приднестровье, скончался в воскресенье от коронавируса, это шестой случай смерти в ПМР с начала пандемии, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.

Тираспольчанин, 1959 года рождения, в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в инфекционный госпиталь из пульмонологического отделения республиканской клиники ещё 29 марта. Всё это время он находился в реанимации, был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. "У мужчины был подтверждён COVID-19, диагностирована двухсторонняя вирусно-бактериальная пневмония, выявлен сахарный диабет. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении.

# В мире
По материалам: ria.ru

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