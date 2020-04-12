В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»

Вадим Карасев

Рабочий на строительстве участка газопровода «Северный поток-2»Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС.

«Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5 процентов от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Министр подчеркнул, что «Северный поток-2» — коммерческий проект, реализацией которого занимаются несколько мировых компаний.

Ранее в апреле за проект газопровода вступились граждане Германии, большинство которых, согласно данным соцопроса, поддерживают его реализацию.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в конце прошлого года после того, как США ввели санкции против всех возможных участников проекта. Швейцарская компания Allseas после этого прекратила работы и вывела суда из акватории Балтийского моря. По словам президента России Владимира Путина, газопровод должен заработать в конце текущего или начале следующего года.