В России появилось официальное мобильное приложение для выхода из дома

Анастасия Иванова

Мобильное приложение, которое выдает цифровые пропуска в виде QR-кодов для возвращающихся из-за рубежа россиян и выхода из дома, появилось в магазинах приложений App Store и Google Play. Разработчиком приложения под названием «Госуслуги СТОП Коронавирус» указана Минкомсвязь России.

В описании указано, что приложение позволяет выбрать подходящий для гражданина статус и заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода.

«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», — отмечается в сообщении.

Чтобы получить цифровой пропуск, необходимо сначала зарегистрироваться на портале госуслуг, затем выбрать среди вариантов свой статус, в том числе указать, прибыл ли гражданин из-за границы, был ли в контакте с больным коронавирусом, здоров ли он и ходит на работу или находится дома в самоизоляции. Затем нужно указать паспортные данные, адрес проживания, фото документов, селфи, в том числе с документами.

После предоставления этих данных приложение запрашивает причину и регистрирует выход из дома — пользователь получает QR-код, включается таймер нахождения на улице.

Правда, в Минкомсвязи уже пояснили, что приложение тестовое и в регионах может использоваться лишь по решению региональных властей, а в Москве вообще использоваться не будет:

«Приложение не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе Российской Федерации без отдельных решений региональных властей о его применении. Реализованное в настоящее время решение работает как платформенное и позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома.

В Москве же, которая первой в России столкнулась с коронавирусом, уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу. В ближайшее время с целью точного информирования о таком порядке работы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении „Госуслуги Стопкоронавирус“ появятся специальные уведомления».

Как сообщало ИА Newstes, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали постановления, согласно которым поездки по Москве и Московской области будут невозможны без цифровых пропусков. Оформить их можно будет с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила.