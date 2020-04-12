В Сербии растет уровень доверия к президенту Вучичу

Анастасия Иванова

Сербская прогрессивная партия по-прежнему остается самой популярной в Сербии, а рейтинг ее председателя — президента Сербии Александра Вучича — вырос. Об этом свидетельствуют результаты исследования белградского Института по европейским делам.

Две трети сербов готовы принять участие в выборах, которые ранее были запланированы на 26 апреля. Если исключить тех, кто пока не определился с политическими предпочтениями, то избирательный список «Александр Вучич — За наших детей» набирает 61,9% голосов. У Социалистической партии Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича 10,8% поддержки избирателей. Оппозиционеры из блока «Союз за Сербию» на третьем месте с 7,1%. Остальные партии набирают менее 4% голосов.

Согласно данным исследования, граждане Сербии в основном не поддерживают идею бойкота выборов, продвигаемую оппозиционным блоком «Союз за Сербию».

Исследование Института по Европейским делам проводилось с 12 по 22 марта.

Кирилл Борщев