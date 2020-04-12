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В США во всех штатах объявлено положение масштабного бедствия

В США во всех штатах объявлено положение масштабного бедствия

Из-за пандемии коронавируса в США впервые в истории глава государства выпустил декларацию о масштабном бедствии во всех 50-и штатах.

По словам, пресс-секретаря президента Трампа Джада Дира, это происходит, поскольку подтвержденные случаи коронавируса достигли 519 453 по состоянию на субботу 11 апреля. По меньшей мере 20 071 человек умерли в США из-за болезни.

Вайоминг стал последним 50 штатом, для которого Трамп подписал декларацию о масштабном бедствии. Об этом его официально попросил в письме губернатор штата Марк Гордон. В Вайоминге на тот момент было зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.

В Белом доме разъяснили, что декларации о крупном бедствии, подписанные президентом США, делают федеральное финансирование доступным для органов государственной власти и местного самоуправления, а также некоторых некоммерческих организаций. Они также могут помочь правительствам штатов координировать свои действия с федеральными ресурсами, такими как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Инженерный корпус армии, сообщил телеканал Foxnews.

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По материалам: u-f.ru

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