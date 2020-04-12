В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Госбюджет-2020

Влада Некрасова

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом свидетельствуют данные на веб-портале Верховной Рады.Бюджетный комитет ВР также рекомендовал сократить сроки подачи предложений и внесении альтернативных законопроектов.В представлении комитета также уточняется, что законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и нардепам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что следующее внеочередное заседание парламента ориентировочно состоится 13 апреля. По словам главы парламента, первоочередным для принятия проект закона об изменениях в госбюджет.В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин сообщил о том, что в ближайшее время состоится заседание Совета, во время которого депутаты должны принять законы, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничества с МВФ.