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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Госбюджет-2020

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Госбюджет-2020
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом свидетельствуют данные на веб-портале Верховной Рады.

Бюджетный комитет ВР также рекомендовал сократить сроки подачи предложений и внесении альтернативных законопроектов.

В представлении комитета также уточняется, что законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и нардепам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что следующее внеочередное заседание парламента ориентировочно состоится 13 апреля. По словам главы парламента, первоочередным для принятия проект закона об изменениях в госбюджет.
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин сообщил о том, что в ближайшее время состоится заседание Совета, во время которого депутаты должны принять законы, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничества с МВФ.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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