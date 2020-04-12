В ВОЗ объяснили рост числа случаев коронавируса в Москве

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рост числа заразившихся коронавирусом москвичей стал результатом расслабленного поведения жителей столицы за последние десять дней, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью программе «Воскресный Вечер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».

«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня"» — посетовала она.

11 апреля заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что во время второй нерабочей недели граждане «расслабились». По ее словам, увеличилось количество случаев нарушения режима самоизоляции. В связи с этим, пояснила она, власти приняли решение об ужесточении ограничений, в частности введении пропускного режима.

За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, что на 276 случаев больше, чем в предыдущий день. Общее число заразившихся в стране увеличилось до 15 770.