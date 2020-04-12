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Ведущий «Модного приговора» рассказал о лечении от двусторонней пневмонии

Ведущий «Модного приговора» рассказал о лечении от двусторонней пневмонииФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев подтвердил сообщения о госпитализации с пневмонией. Его комментарий приводит RT.

По словам Васильева, он находится в отдельной палате в медицинском центре в Коммунарке. «Прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6 градусов по Цельсию», — рассказал телеведущий. Васильев отметил, что результаты теста на коронавирус пока не объявили.

Как сообщалось ранее, Васильев слег с двусторонней пневмонией вслед за снимающейся с ним в передаче артисткой Надеждой Бабкиной. Отмечалось, что Васильев находился дома в самоизоляции и выходил на улицу только на прогулку с собакой.

Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Ее состояние остается тяжелым.

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По материалам: lenta.ru

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