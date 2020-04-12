Ведущий «Модного приговора» рассказал о палате в Коммунарке от Малышевой

Вадим Карасев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев описал историю своей болезни и рассказал о помощи телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой в госпитализации в медцентр в Коммунарке. Соответствующий пост опубликован в его Instagram-аккаунте.

По словам Васильева, 5 апреля он начал кашлять, температура его тела постепенно повышалась. Сначала телеведущий лечился «бабушкиными методами» — чай, лимон, имбирь, настойка женьшеня, сода. «Увы, не помогло. Моим спасителем стала [телеведущая] Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую помощь», — рассказал Васильев.

Прибывшие по вызову врачи решили госпитализировать историка моды, в больнице у него взяли анализы и обнаружили двустороннее воспаление легких. Васильев рассказал, что сейчас, благодаря Малышевой, он находится в чистой и светлой палате с хорошим пятиразовым питанием.

«Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминает космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много», — отметил телеведущий. По его словам, врачи обещали отпустить его домой через 5-7 дней.

Ранее Васильев говорил, что проходит курс лечения двустороннего воспаления легких. При этом он отметил, что результат анализов на коронавирус пока неизвестен.