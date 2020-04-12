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Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года

Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года

Вербное воскресенье — великий праздник, посвященный торжественному входу Христа в стены Иерусалима. В 2020 году праздник выпадает на тяжелые времена. Патриархия ввела специальные ограничения, о которых важно знать каждому православному.

Всему миру угрожает пандемия, и сейчас принимаются все меры, чтобы сдержать распространение вируса. Затронуло это и Церковь. Хотя коронавирус — не повод отказываться от празднования Вербного воскресенья, но в условиях изоляции привычные традиции придется менять. Редакция сайта dailyhoro.ru рассказывает, какие наставления дает духовенство и как правильно отметить этот праздник дома.


Историческая сводка

По словам священнослужителей, Вход Господень в Иерусалим — одно из наиболее печальных празднеств православного календаря. Оно предшествует Страстной неделе.

В этот воскресный день Христос торжественно подошел к стенам Иерусалима, а люди встречали его, как победителя, бросая к ногам пальмовые ветки. Казалось бы, вот оно, торжество веры: Христу покорился святой город, в его честь пели гимны, его встречали ликующие возгласы. Но народ прославлял не Спасителя, а вождя, готового привести их к победе над земным врагом, который оккупировал их землю. О войне с более жутким врагом — дьяволом — они, вероятно, и не задумались.

Толпа, которая только что прославляла Христа, через несколько дней повернется к Иисусу ненавидящим лицом и будет настаивать на Его казни, откажется от Него, пройдет мимо, не последовав за Ним. Поэтому этот праздник вызывает чувство печали и несправедливости от человеческого жестокосердия.


Как праздновать Вербное Воскресенье в 2020 году

В этом году православный мир будет отмечать Вербное воскресенье 12 апреля. В условиях карантина возникает очень много вопросов по поводу его празднования, ведь посещать храмы в столь опасное время нельзя. Патриарх Кирилл обратился ко всем верующим страны, отметив в своем обращении, что все мы сейчас проходим через трудные испытания. Пока власти не дадут официального разрешения, стоит воздержаться от посещения церквей. Все эти меры принимаются для того, чтобы как можно больше обезопасить людей.

Но коронавирус не станет причиной для отмены служб в честь праздника. Находясь в изоляции, каждый сможет посмотреть прямую трансляцию богослужения. Онлайн-литургии будут доступны к просмотру как по телевизору, так и на сайтах храмов.

Святые отцы считают, что если всем рекомендовано остаться дома, то необходимо выполнить данную просьбу и даже не обсуждать вопрос, стоит ли выходить на улицу за вербой и идти освящать ее в церковь. Всем нам придется отказаться от этой многовековой традиции, чтобы не подвергать себя опасности.

Пусть сейчас мы разделены в изоляции, но это не повод предаваться унынию. Искреннюю веру всегда можно выразить в молитве. Ситуации в жизни бывают разными: порой мы встречаем православные праздники в церкви, а иногда — дома, но если в вашем сердце есть радость от праздника, то отнять ее ничто не сможет. Священнослужители советуют использовать это время для молитв. В особенности стоит помолиться за всех, кто сейчас борется против коронавируса.

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По материалам: dailyhoro.ru

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