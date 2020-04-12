Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вход Господень в Иерусалим 12 апреля 2020 года

Вход Господень в Иерусалим 12 апреля 2020 года

12 апреля — последний день перед началом Страстной недели. Согласно Писанию, в последнее воскресенье перед самыми страшными событиями Страстной недели Христос прибыл в Иерусалим. С этим днем связано множество церковных традиций.

Вход Господень в Иерусалим — это церковное событие, которое отмечается ровно за неделю перед Пасхой. На следующий день после него начинается Страстная неделя, к которой стоит подготовиться морально, ведь в это время категорически запрещено нарушать предписания и правила поста.


Тайный смысл праздника

Вход Господа в город Иерусалим был радостным событием для людей, которые встречали Спасителя и царя иудейского народа. Сам же Иисус Христос понимал, что очень скоро должно произойти что-то важное, ведь он помнил о своей миссии, возложенной на него Богом Отцом.

Смысл этого праздника — не в веселье, а в понимании того, что впереди трудное и важное время — неделя полного воздержания и следования правилам Господним. Тем не менее в этот день, несмотря ни на что, в душе каждого верующего должна присутствовать тихая радость, потому что так желал сам Господь.

Традиции торжества


Вход в Иерусалим — важный день для всех верующих, поэтому желательно следовать рекомендациям церковнослужителей. В этот день все еще действуют три важнейших запрета Великого поста: на употребление животной пищи, на чрезмерное веселье и на негативные эмоции.

Постящиеся в этот день могут вкушать рыбу, растительное масло и перед трапезой выпить немного вина. Эти послабления очень кстати, но лучше не переедать. Слишком сильно веселиться тоже не стоит. Можно собраться всей семьей за столом и развлечь себя разговорами. Также очень важно не обижаться ни на кого 12 апреля.

В этот день желательно отправиться в церковь, чтобы освятить веточки вербы, символизирующие пальмовые ветви, которые бросали под ноги Христу приветствовавшие его люди. Ветки вербы можно использовать как церковный оберег от всякого зла в течение следующего года.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Битва платьев: Леа Сейду против Галь Гадот
Битва платьев: Леа Сейду против Галь Гадот
Путин анонсировал новые переговоры по нефти
Путин анонсировал новые переговоры по нефти
В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25 объектов
В Белграде и окрестностях российские военные дезинфицировали 25
Эпидемиолог указал, когда в мире наступит "точка перелома" пандемии
Эпидемиолог указал, когда в мире наступит "точка перелома" пандемии
Вход Господень в Иерусалим 12 апреля 2020 года
Вход Господень в Иерусалим 12 апреля 2020 года
Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года
Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии
Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 апреля
Европа задумалась о закрытии границ до осени
Европа задумалась о закрытии границ до осени
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Врач развеял миф о масках
Врач развеял миф о масках

Топ на сегодня

США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача

Еще по теме

Вербное воскресенье отмечают православные христиане
Неделя шестая Великого поста 12 апреля 2020 года: вход Господень в Иерусалим
Вербное Воскресенье православные отметят 1 апреля: Вход Господень в Иерусалим
Страстная неделя в 2020 году по дням: что можно и что нельзя делать перед Пасхой