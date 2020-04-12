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Видео дня: как выглядят сцены в культовых фильмах до и после наложения спецэффектов

Видео дня: как выглядят сцены в культовых фильмах до и после наложения спецэффектов
Видео дня: как выглядят сцены в культовых фильмах до и после наложения спецэффектов

То, что почти ни одна современная голливудская картина не обходится без использования спецэффектов, давно не новость. Конечно, в большинстве своем их можно увидеть в фантастических, фэнтезийных и приключенческих фильмах, но даже при съемках драматических или исторических работ зачастую используются специальные визуальные эффекты (о которых мы порой и не догадываемся!), чтобы погрузить зрителя в ту или иную атмосферу.Видя на экране финальный результат, мы и представить себе не можем, как в реальности проходили съемки и как выглядела сцена до того, как на нее наложили спецэффект. Впрочем, смотрите сами! В нашем новом ролике показываем, как снимались такие знаменитые фильмы, как "Матрица" (The Matrix), "Гарри Поттер" (Harry Potter), "Сумерки" (Twilight), "Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean) и многие другие и к каким хитростям прибегали создатели этих картин.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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