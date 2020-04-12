Виктор Рыбин: «У нас с женой осталась 31 тысяча рублей»

Влада Некрасова

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова переживают не самые лучшие времена — супруги остались без какого-либо заработка. По словам звездной пары, у них едва хватает денег. Если ситуация не наладится, то им придется обратиться за помощью к друзьям.

57-летний Виктор Рыбин признался, что из-за пандемии коронавируса его семья осталась без средств к существованию. По словам лидера группы «Дюна», и он, и его супруга Наталья Сенчукова сидят без работы. «Заработки исчезли. У нас с Натальей дошло до смешного — осталась 31 тысяча рублей, все! Это честно. У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал. Пока в долги мы не влезли. С друзьями общался, они сказали, если надо, то денег бросят», — заявил певец.

Рыбин признался, что 15 лет назад вложил деньги в спорт. Как отметил Виктор, он всегда мечтал построить детский комплекс. «В моей голове возникла мысль построить зал единоборств в Долгопрудном. Нам говорили, что помогут, но мы сами вложили свои деньги в строительство. Потом нам сказали, что спортивный центр никому не нужен», — признался артист, отметив, что дело не оправдало его ожиданий.

49-летняя Наталья Сенчукова во всем поддерживала мужа и соглашалась с любым его решением. «Мы были воодушевлены. Думали, там будут проходить спортивные соревнования», — добавила она.

Позже появились люди, которые посоветовали звездной паре переделать спортивный центр под торговый. Виктор и Наталья согласились. «Я спрашивал: «Что нам это даст?» Ответили, что так центр быстрее продадим. Его даже построил муж сестры Наташи. А потом оказалось, что он взял кредит и на эти деньги все строил. В 2014-м он все потерял. Чтобы отдать кредит — продал квартиру. Вот Наташина сестра уже несколько лет живет в съемном доме из-за нашего спортивного комплекса», — поделился подробностями Рыбин.

К слову, из-за этого центра звездная пара оказалась на краю финансовой пропасти. Более того, каждый месяц артисты платят за недострой арендную плату. «Земля в аренде на 49 лет. Чтобы рассчитаться с долгами выставили недострой на продажу за 129 миллионов рублей. Это столько, сколько мы на него истратили», — подчеркнул солист «Дюны» в программе «Звезды сошлись» канала НТВ.

Виктор отметил, что у него даже была мысль сделать из комплекса детский сад и отдать его городу. Певец предлагал, чтобы его семье возместили деньги за постройку, однако он получил отказ.

Фото: Legion-Media, кадр из передачи «Звезды сошлись»