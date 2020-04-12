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Власти Мексики обеспокоены нападениями на врачей, работающих с COVID-19

Власти Мексики обеспокоены нападениями на врачей, работающих с COVID-19
Чиновники минздрава Мексики выразили возмущение атаками на медицинский персонал, который работает со случаями COVID-19, и указали на то, что эти врачи очень скоро станут главными действующими лицами в борьбе с эпидемией.


"Мы глубоко возмущены и обеспокоены тем, что медицинские работники подвергаются атакам. Возмутительно, невиданно и вызывает тревогу то, что есть лица, направляющие различные базовые чувства вроде страха и гнева на врачей, которые их защищают", - заявил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте минздрава.

По словам чиновника, случаи проявления агрессии по отношению к медикам происходили в публичных местах и транспорте, однако никакого плана сопровождения врачей не предполагается.


"Сейчас, когда мы близки к переходу в третью фазу распространения эпидемии, эти врачи станут главными действующими лицами в сдерживании распространения COVID - как со стороны государства, так и со стороны населения", - подчеркнул Лопес-Гатель.

# В мире
По материалам: ria.ru

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