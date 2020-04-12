Волонтеры Победы запустили всероссийскую акцию ко Дню Космонавтики в новом формате

Вадим Карасев

Ежегодно в День Космонавтики "Волонтеры Победы" проводят акцию "Улыбка Гагарина" - в этот день тысячи людей в России публикуют в социальных сетях коллаж из фотографий Юрия Гагарина и личной, дублирующей его улыбку.

В этом году акция проходит в новом расширенном формате: Волонтеры Победы подготовили онлайн-квест "Первый. Космический", интернет-эстафету #улыбканетолькогагарина и новый образовательный блок на платформе Skill Cup.

"Цель нашей акции – сохранить историческую память, популяризировать современные достижения в космической сфере и сформировать чувства гордости за свою страну. В Этом году мы создали целых три интерактивных формата, которые позволят узнать больше об истории Советского Союза и России", – рассказала руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Провести время с пользой и поучаствовать в акции может любой желающий. Каждый формат включает в себя познавательный и игровой аспекты: это дуэли на цифровой платформе, фотоэстафета, викторина с чат-ботом и многое другое. За выполненные задания участники будут награждены сертификатами и космическими обоями для смартфона.