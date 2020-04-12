Вооруженных людей задержали в аэропорту Амстердама
Сегодня, 00:34 Вадим КарасевФото: Ralph Orlowski / Reuters
В аэропорту Схипхол Амстердама полиция задержала двух вооруженных мужчин. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что оружие одного из них было заряжено. Мужчины были задержаны на выходе из поезда, который прибыл в аэропорт.
Сотрудники правоохранительных органов инициировали расследование.
В январе 2019 года пассажирка авиакомпании Delta Air Lines пронесла огнестрельное оружие на рейс Атланта — Токио из-за несоблюдения сотрудниками аэропорта стандартных процедур досмотра.
По материалам: lenta.ru