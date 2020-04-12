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Вооруженных людей задержали в аэропорту Амстердама

Вооруженных людей задержали в аэропорту АмстердамаФото: Ralph Orlowski / Reuters

В аэропорту Схипхол Амстердама полиция задержала двух вооруженных мужчин. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что оружие одного из них было заряжено. Мужчины были задержаны на выходе из поезда, который прибыл в аэропорт.

Сотрудники правоохранительных органов инициировали расследование.

В январе 2019 года пассажирка авиакомпании Delta Air Lines пронесла огнестрельное оружие на рейс Атланта — Токио из-за несоблюдения сотрудниками аэропорта стандартных процедур досмотра.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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