Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач развеял миф о масках

Врач развеял миф о маскахФото: @uakomar

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф об эффективности масок. В своем новом ролике на YouTube он также отметил, что от коронавируса не защитят и «черные противовирусные маски с угольными фильтрами».

«Маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод», — заявил врач.

При этом Комаровский отметил, что по-настоящему эффективным средством защиты во время эпидемии является респиратор.

Ранее Комаровский опроверг несколько распространенных мифов о коронавирусе, которые многие воспринимают всерьез. Он рассказал, что ему регулярно пишут о том, что то или иное лекарство, трава или продукт помогают защититься от нового вируса. Врач возмутился многотысячными просмотрами дезинформирующих видео и опроверг непроверенную и ложную информацию.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672. За весь период распространения коронавирусной инфекции в стране зафиксировано 70 летальных исходов, выздоровели 580 человек.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Европа задумалась о закрытии границ до осени
Европа задумалась о закрытии границ до осени
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Узбекистан оказывает помощь Белоруссии в борьбе с пандемией
Врач развеял миф о масках
Врач развеял миф о масках
Британские ученые гадают, зачем в древности раскрашивали страусиные яйца
Британские ученые гадают, зачем в древности раскрашивали страусиные
Вашингтон угрожает Эр-Рияду последствиями, если добыча нефти не снизится
Вашингтон угрожает Эр-Рияду последствиями, если добыча нефти
Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан
Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан
Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки
Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери крови
Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери
Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад
Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
Оценены последствия пандемии коронавируса
Оценены последствия пандемии коронавируса

Топ на сегодня

В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Ракету «Циркон» планируют поставить на вооружение в 2022 году
Ракету «Циркон» планируют поставить на вооружение в 2022 году

Еще по теме

Врач спрогнозировал будущие проблемы человечества из-за карантина
Врач развеял мифы о лечении от коронавируса
Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса
Врач перечислил необходимые лекарства на время пандемии коронавируса