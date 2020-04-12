Вслед за Бабкиной: в Москве госпитализирован историк моды Васильев

Лидия Мартынова

Вслед за российской певицей Надеждой Бабкиной двустороннее воспаление легких диагностировали у ее коллеги по телешоу «Модный приговор» — 61-летнего историка моды Александра Васильева. Сейчас он находится в больничном центре в подмосковной Коммунарке.

«Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления лёгких, температура 36,6 °С. Результаты анализа на короновирус пока не объявляли», — рассказал Васильев.

Сейчас съемки «Модного приговора» закончились, все выпуски программы были отсняты до 30 апреля.

Как сообщало ИА Newstes , в Москве за последние сутки 12 апреля зафиксировали 1 306 случаев заражения коронавирусом, всего в столице более 10,1 тыс. случаев заражения. Выздоровели 188 человек, умерли 14. При этом 45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет, почти 5% из них — старше 80 лет. 3,5% среди заболевших — дети.