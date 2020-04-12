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YouTube удалил ролик с интервью Проценко из фильма RT

YouTube удалил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Журналист Антон Красовский сообщил, что ролик из фильма телеканала RT, содержащий интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, удален администрацией американского видеохостинга YouTube.

Красовский выпустил на канале RT фильм о врачах, работающих в 40-й московской больнице в Коммунарке. По словам журналиста, интервью с Проценко посмотрели уже более 3 миллионов человек.

"Знаете что это? Это было интервью с Денисом Проценко, которое посмотрело больше трёх миллионов человек. Это все, что надо вам знать про русский GOOGLE , YouTube и систему ботов Навального", - написал Красовский у себя в Telegram-канале, приложив скрин с сайта YouTube.

На скриншоте говорится, что YouTube удалил этот контекст, посчитав ролик "недопустимым".

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По материалам: uposters.ru

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